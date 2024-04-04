НАТО является инструментом обеспечения "золотого миллиарда", заявили в МИД РФ

Грушко: НАТО является силовым обеспечением интересов "золотого миллиарда"

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Согласно заявлению заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, НАТО в настоящее время является инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда".

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Блок стремится к военному превосходству, расширению сферы своей ответственности и прибегает к военным интервенциям, нарушая международное право. Грушко отметил, что катастрофические последствия геополитической деятельности альянса широко известны.

Североатлантический альянс был создан в 1949 году в Вашингтоне северо-американскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от предполагаемой советской угрозы. Первоначально в НАТО входили 12 государств, однако с тех пор альянс значительно расширился, насчитывая уже 32 члена. Несмотря на исчезновение Советского Союза более 30 лет назад, экспансия НАТО продолжается. Наращивается военное присутствие альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет активность у российских границ, а Украина продолжает вовлекаться в НАТО, что стало одним из факторов, приведших к началу специальной военной операции.