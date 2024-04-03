В России прокомментировали слова Генсека НАТО Столтенберга о возможности Украины вступить в альянс

В Госдуме охарактеризовали путь Украины в НАТО фразой из русской сказки

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Депутат Государственной Думы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал позицию НАТО по вопросу членства Украины в альянсе.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его мнению, вместо четкого плана действий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически предлагает Украине ситуацию, напоминающую сюжет русской народной сказки: "пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что".

Ивлев отметил, что Столтенберг вновь подтвердил готовность НАТО принять Украину в свои ряды, однако не указал конкретных сроков. Депутат расценил это как проявление "крайнего цинизма и беспринципности европейской политики", которая поощряет "фашистские режимы".

Кроме того, Ивлев раскритиковал создание НАТО фонда для дальнейшего вооружения Киева. Он подчеркнул, что поставки оружия Украине напрямую вовлекают страны альянса в конфликт и мешают его урегулированию.

Российская сторона неоднократно заявляла, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законная цель для России. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием Западом не способствует продвижению переговорного процесса.