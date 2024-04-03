Депутат Государственной Думы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал позицию НАТО по вопросу членства Украины в альянсе.
По его мнению, вместо четкого плана действий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически предлагает Украине ситуацию, напоминающую сюжет русской народной сказки: "пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что".
Ивлев отметил, что Столтенберг вновь подтвердил готовность НАТО принять Украину в свои ряды, однако не указал конкретных сроков. Депутат расценил это как проявление "крайнего цинизма и беспринципности европейской политики", которая поощряет "фашистские режимы".
Кроме того, Ивлев раскритиковал создание НАТО фонда для дальнейшего вооружения Киева. Он подчеркнул, что поставки оружия Украине напрямую вовлекают страны альянса в конфликт и мешают его урегулированию.
Российская сторона неоднократно заявляла, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законная цель для России. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием Западом не способствует продвижению переговорного процесса.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.