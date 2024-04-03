В видео, опубликованном SHOT, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что России не нужен американский Макдоналдс.
"Фиг вам — этот "Макдоналдс", — заявил депутат.
Он так же добавил, что по плану американцев, с введенными санкциями и уходом из России "Макдоналдса", россияне должны были просить Америку все вернуть назад.
"Нам не нужно ничего американского. Американские нам нужны только пленные", — подытожил Милонов.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.