"Фиг вам! Не нужен он нам": Депутат Госдумы Милонов резко высказался об американском "Макдональдсе"

Депутат Госдумы Милонов показал фигу американскому "Макдональдсу"

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В видео, опубликованном SHOT, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что России не нужен американский Макдоналдс.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Фиг вам — этот "Макдоналдс", — заявил депутат.

Он так же добавил, что по плану американцев, с введенными санкциями и уходом из России "Макдоналдса", россияне должны были просить Америку все вернуть назад.