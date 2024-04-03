Представитель ГУР Украины: атаки БПЛА на территорию России вызваны невозможностью победы на поле боя

The Guardian: Украина использует БПЛА для атак на территорию РФ в связи с невозможностью победы на поле боя

Согласно информации The Guardian, предоставленной представителем Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадимом Скибицким, в настоящее время победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя маловероятна.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Россия, по его словам, обладает военным превосходством, в то время как Украина испытывает серьезный дефицит артиллерийских снарядов и истребителей.

В связи с этим, Украина прибегает к атакам на российскую инфраструктуру, расположенную глубоко за линией фронта. Как пояснил Скибицкий, эти действия соответствуют "стандартной процедуре НАТО, известной как "центр тяжести", когда для достижения результатов уничтожаются наиболее важные цели".

Ранее сообщалось, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России согласовывались с Западом. По информации источника, близкого к программе беспилотников Украины, БПЛА выполняли полеты без связи со спутниками, используя технологии искусственного интеллекта.