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США возобновит поддержку Украины на фоне ситуации на фронте

Hill: сенат США склоняется к поддержке нового плана помощи Киеву

1:35
Мир

Изменения в настроениях американских сенаторов привели к возросшему энтузиазму в отношении возобновления военной помощи Украине. По сообщениям источников из освещающей события на Капитолийском холме газеты Hill, на этот сдвиг повлияла критическая ситуация на фронте, где украинские силы испытывают нехватку вооружения.

Hill: сенат США склоняется к поддержке нового плана помощи Киеву
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Сенатор Лафонза Батлер заявила, что сенат, учитывая ограниченное время, скорее всего, примет любое предложение палаты представителей по поддержке Украины. "Независимо от формы помощи, мы должны ее одобрить", — отметила она. Батлер подчеркнула, что, несмотря на желательность принятия ранее утвержденного сенатом законопроекта, законодатели могут поддержать любую инициативу, учитывая ограниченное время, оставшееся у Украины.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон стремится убедить скептически настроенных республиканцев проголосовать за одобрение запроса о помощи Украине. Он предлагает конфисковать российские активы в качестве средства поддержки Киева. Джонсон заявил о необходимости поддержки Украины, но блокирует принятый сенатом законопроект о выделении 60 миллиардов долларов и обещает разработать свою собственную инициативу.

По имеющимся данным, Джонсону может грозить бунт однопартийцев, выступающих против помощи Украине. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект будет вынесен на голосование. Демократическое меньшинство в палате представителей намекнуло на возможную поддержку спикера в таком случае.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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