"Имеете такое же право". Депутат Бутина заявила, что террористов из "Крокуса" могут казнить после суда в Белоруссии

ГД: суд над террористами из "Крокуса" могут провести в Белоруссии, где есть смертная казнь

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Суд над террористами, расстрелявшими людей в подмосковном "Крокусе Сити Холле", могут провести в Белоруссии, где разрешена смертная казнь, заявила депутат Госдумы РФ Мария Бутина телеканалу "Беларусь 1".

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Бутина отметила, что такие "переговоры ведутся по линии компетентных органов". Депутат подчеркнула, что Белоруссия имеет право судить преступников на своей территории, так как в теракте погибли и её граждане.

"В данном случае это — убийство двух и более лиц, поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и РФ", — сказала представитель Госдумы.

Депутат добавила, что знакома с белорусским законодательством, включая часть, которая касается смертной казни.

"Если они рассчитывают, что в России введен мораторий на смертную казнь и удастся уйти от такого вида наказания, — давайте ещё подождём, посмотрим. Потому что переговоры ведутся", — подчеркнула она.

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