Цой Сон Хи сказала, что страна будет жестко реагировать в случае посягательств Японии на суверенитет КНДР

Цой Сон Хи, которая занимает пост главы МИД КНДР, заявила, что страна станет жестко реагировать на посягательства на её независимость от Японии, которая хочет выйти на разговор с Северной Кореей.
Министр сказала, КНДР не допустит установления связей между страной и Японией. И будет резко реагировать на попытки Токио вмешаться в Суверенитет КНДР.
Напомним, что Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидера Северной Кореи, 26 марта говорила о том, что КНДР не станет идти на переговоры с Токио, и она не намерена организовывать встречи глав двух государств. Это связано с позицией Японии в вопросе похищения японских граждан.
Ким Ё Чжон считает, что власти Токио пытаются посягать на независимость КНДР. Для этого они используют такие выражение, как: "ядерные и ракетные проблемы". Помимо этого, Япония не поддерживает позицию Пхеньяна в вопросе похищенных граждан. В КНДР считают, что этот вопрос уже давно решен.
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