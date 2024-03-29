Цой Сон Хи сказала, что страна будет жестко реагировать в случае посягательств Японии на суверенитет КНДР

В КНДР заявили, что жестко ответят, если Япония будет посягать на ее суверенитет

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Цой Сон Хи, которая занимает пост главы МИД КНДР, заявила, что страна станет жестко реагировать на посягательства на её независимость от Японии, которая хочет выйти на разговор с Северной Кореей.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Министр сказала, КНДР не допустит установления связей между страной и Японией. И будет резко реагировать на попытки Токио вмешаться в Суверенитет КНДР.

Напомним, что Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидера Северной Кореи, 26 марта говорила о том, что КНДР не станет идти на переговоры с Токио, и она не намерена организовывать встречи глав двух государств. Это связано с позицией Японии в вопросе похищения японских граждан.

Ким Ё Чжон считает, что власти Токио пытаются посягать на независимость КНДР. Для этого они используют такие выражение, как: "ядерные и ракетные проблемы". Помимо этого, Япония не поддерживает позицию Пхеньяна в вопросе похищенных граждан. В КНДР считают, что этот вопрос уже давно решен.