Глава российского МИД Сергей Лавров полагает, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину являются попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем страны с помощью пиар-кампании.
По мнению Лаврова, Макрон прибегает к громким призывам "добивать Россию", поскольку в самой Франции дела идут неважно, и таким образом президент пытается создать отвлекающий маневр.
Лавров напомнил, что Франция ранее выступала с многочисленными инициативами по урегулированию конфликтов, которые впоследствии никто не собирался выполнять. Он подверг сомнению договороспособность Франции и других стран ЕС, которые занимались подобными "делами", но в итоге продемонстрировали свою беспомощность.
Министр отметил, что в 2014 году Франция гарантировала договоренность между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, однако на следующий день эта договоренность была попрана, что привело к расколу в украинском обществе.
Касаясь заявлений Макрона после конференции по поддержке Украины в Париже, Лавров подчеркнул, что слова французского лидера о возможной отправке войск на Украину вызвали критику со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил внутри Франции. Некоторые обвинили Макрона в легкомысленном втягивании Парижа в конфликт без консультаций с парламентом.
В Кремле, по словам Лаврова, обратили внимание на высказывания Макрона и отметили, что ряд стран сохраняют трезвую оценку опасностей прямого военного вовлечения в конфликт на Украине, поскольку это абсолютно не в их интересах.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".