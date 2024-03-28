Лавров: заявления Макрона об отправке войск на Украину это дешевая пиар-компания и попытка отвлечь людей от проблем внутри страны

Сергей Лавров: Макрон словами об отправке контингента на Украину хочет отвлечь внимание от проблем

1:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава российского МИД Сергей Лавров полагает, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину являются попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем страны с помощью пиар-кампании.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

По мнению Лаврова, Макрон прибегает к громким призывам "добивать Россию", поскольку в самой Франции дела идут неважно, и таким образом президент пытается создать отвлекающий маневр.

Лавров напомнил, что Франция ранее выступала с многочисленными инициативами по урегулированию конфликтов, которые впоследствии никто не собирался выполнять. Он подверг сомнению договороспособность Франции и других стран ЕС, которые занимались подобными "делами", но в итоге продемонстрировали свою беспомощность.

Министр отметил, что в 2014 году Франция гарантировала договоренность между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, однако на следующий день эта договоренность была попрана, что привело к расколу в украинском обществе.

Касаясь заявлений Макрона после конференции по поддержке Украины в Париже, Лавров подчеркнул, что слова французского лидера о возможной отправке войск на Украину вызвали критику со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил внутри Франции. Некоторые обвинили Макрона в легкомысленном втягивании Парижа в конфликт без консультаций с парламентом.

В Кремле, по словам Лаврова, обратили внимание на высказывания Макрона и отметили, что ряд стран сохраняют трезвую оценку опасностей прямого военного вовлечения в конфликт на Украине, поскольку это абсолютно не в их интересах.