Помощь в расследовании теракта в "Крокусе" поступила только от Белоруссии

Лавров заявил, что предложение о помощи в расследовании теракта предложила только Белоруссия

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

В интервью "Известиям" глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ему не известно о каких-либо предложениях оказать помощь Москве в расследовании теракта в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити Молл" со стороны других стран, кроме Белоруссии.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Лавров отметил недавнее выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко, где тот подчеркнул тесное сотрудничество белорусских и российских спецслужб и правоохранительных органов на постоянной основе. По словам Лаврова, Лукашенко выразил готовность продолжать такое взаимодействие, обсудив ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

Министр подчеркнул, что возможности для российско-белорусского сотрудничества в этой сфере имеются, особенно учитывая пристальное внимание Белоруссии к развитию ситуации на Украине. Лавров указал на присутствие украинской группировки войск у белорусской границы, что создает угрозу безопасности для республики. Он также отметил наращивание военного присутствия Запада вблизи границ России и Белоруссии.

Что касается других стран, то, по словам Лаврова, ему не известно о каких-либо предложениях сотрудничества в расследовании теракта. Министр выразил сомнения в том, что кто-то будет предлагать свою помощь, добавив, что если по каналам спецслужб и были какие-то действия, то они остались без официального объявления.