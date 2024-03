В США раскритиковали заявления сенатора Линдси Грэма*

Your browser does not support the audio element.

Даг Бэндоу, бывший помощник президента США Рональда Рейгана и нынешний эксперт Института Катона, раскритиковал высказывания сенатора Линдси Грэма* о необходимости массового призыва в украинскую армию людей всех возрастов. По мнению аналитика, такие заявления американского политика идут вразрез с интересами Соединенных Штатов.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.