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В США раскритиковали заявления сенатора Линдси Грэма*

Бывший помощник Рейгана Даг Бэндоу назвал Грэма* безмозглых политиком и главным разжигателем войны

1:33
Мир

Даг Бэндоу, бывший помощник президента США Рональда Рейгана и нынешний эксперт Института Катона, раскритиковал высказывания сенатора Линдси Грэма* о необходимости массового призыва в украинскую армию людей всех возрастов. По мнению аналитика, такие заявления американского политика идут вразрез с интересами Соединенных Штатов.

Бывший помощник Рейгана Даг Бэндоу назвал Грэма* безмозглых политиком и главным разжигателем войны
Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Бэндоу обратил внимание на то, что Грэм*, не являясь гражданином Украины, некорректно использовал местоимение "нам" применительно к комплектованию украинских вооруженных сил. Эксперт предостерег, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к ядерному противостоянию между США и Россией, что никак не отвечает интересам американского народа.

Аналитик отнес сенатора Грэма* к числу "безмозглых" политиков, считающих, что Вашингтон должен отстаивать интересы других государств вместо собственных национальных приоритетов. Он призвал американских политиков прекратить эту порочную практику и действовать исключительно в интересах граждан США, не поддаваясь влиянию иностранных игроков.

Бэндоу напомнил, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии угрозы для стран НАТО, но при этом остается готовой защищать свои интересы. Москва открыта к диалогу на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с НАТО, но готова дать отпор в случае необходимости.

* — Внесен в список террористов и экстремистов

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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