"Натуральное уродство". В Северной Осетии убрали памятник бойцам СВО из-за недовольства жителей

В Моздоке снесли памятник бойцам СВО из-за критики местных жителей

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Из-за критики местных жителей глава Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал убрать памятник бойцам СВО, установленный в Моздоке. Информация об этом опубликована в Telegram-канале регионального правительства.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Меняйло объяснил своё решение тем, что прежде чем устанавливать какие-либо объекты, нужно согласовывать это органами власти и спрашивать мнение людей.

Памятник был установлен по частной инициативе, с властями города и республики инициатор это не согласовывал.

Местные жители, поддержавшие демонтаж памятника, раскритиковали его внешний вид:

«Эта форма не наша, вот эта вот впереди, это не разгрузка, автомат не наш, вообще наш экземпляр автомата — это Калашникова, наша фишка! Это уродство, натуральное уродство!» — заявила недовольная горожанка.

Ранее правительство Австралии представило законопроект, запрещающий въезд в страну жителям России.