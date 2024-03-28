"Натуральное уродство". В Северной Осетии убрали памятник бойцам СВО из-за недовольства жителей

Из-за критики местных жителей глава Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал убрать памятник бойцам СВО, установленный в Моздоке. Информация об этом опубликована в Telegram-канале регионального правительства.
Меняйло объяснил своё решение тем, что прежде чем устанавливать какие-либо объекты, нужно согласовывать это органами власти и спрашивать мнение людей.
Памятник был установлен по частной инициативе, с властями города и республики инициатор это не согласовывал.
Местные жители, поддержавшие демонтаж памятника, раскритиковали его внешний вид:
«Эта форма не наша, вот эта вот впереди, это не разгрузка, автомат не наш, вообще наш экземпляр автомата — это Калашникова, наша фишка! Это уродство, натуральное уродство!» — заявила недовольная горожанка.
Ранее правительство Австралии представило законопроект, запрещающий въезд в страну жителям России.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".