Запрет на въезд: австралия выстраивает новые правила для туристов из пяти стран

Правительство Австралии представило законопроект, который запрещает въезд в страну-континент туристам из пяти стран, включая Россию. Однако парламент решил отправить законопроект на доработку.
Федеральное правительство Австралии предложило законопроект, запрещающий въезд в страну посетителям из некоторых зарубежных стран, включая туристов. В список этих стран попали:
Однако, на данный момент, предложение застопорилось в парламенте, так как значительная часть членов парламента проголосовала за отсрочку и необходимость доработки.
Сообщается, что законопроект был предложен из-за внутренних проблем в Австралии, и Россия попала в список стран "за компанию". Правительство подготавливается к рассмотрению скандального и спорного дела в Высоком суде относительно принудительной депортации. В список также включены страны, которые отказываются принимать обратно своих депортированных граждан.
Правительство надеется, что угроза запрета на въезд в Австралию заставит эти страны сотрудничать. Чиновники считают, что закон даст им возможность оказывать давление на другие страны, чтобы Австралия могла депортировать граждан, у которых нет реальных оснований для въезда в страну.
Российское посольство выразило недоумение по поводу включения России в данный список.
"Включение России в предложенный законопроект кажется необоснованным. Мы с трудом можем вспомнить случаи, когда австралийское правительство выражало беспокойство по поводу высылки российских граждан, которые не имели законных оснований для пребывания, или просило о сотрудничестве в этом вопросе", — прокомментировали в посольстве.
Жителей Австралии этот закон также озадачил. Юристы по правам человека назвали его "явной дискриминацией" и "подобием проекта Трампа", а некоторые партии, включая "Зеленых", выступили за отсрочку принятия закона.
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