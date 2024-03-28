Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоимость нефти Brent выросла до $86 за баррель
Срок пониженных тарифов страховых взносов для НКО будет увеличен
В ГИБДД рассказали, почему опытные водители всегда включают на кругу левый поворотник
Агентство Reuters сообщило о колоссальных убытках западных компаний после ухода с российского рынка
Автоэксперт Стрельбицкий перечислил три признака, сигнализирующих о некачественном топливе на АЗС
Эксперты рассказали, чем питались домашние животные до появления сухого корма
Как избавиться от ос на участке
Диетолог Журавлёва утверждает, что речная рыба полезнее морской
Эти фильмы об СССР сняли иностранцы
Запрет на въезд: австралия выстраивает новые правила для туристов из пяти стран

Россиянам могут запретить въезжать в Австралию

1:53
Туризм

Правительство Австралии представило законопроект, который запрещает въезд в страну-континент туристам из пяти стран, включая Россию. Однако парламент решил отправить законопроект на доработку.

Россиянам могут запретить въезжать в Австралию
Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Федеральное правительство Австралии предложило законопроект, запрещающий въезд в страну посетителям из некоторых зарубежных стран, включая туристов. В список этих стран попали:

  1. Иран
  2. Ирак
  3. Южный Судан
  4. Зимбабве
  5. Россия

Однако, на данный момент, предложение застопорилось в парламенте, так как значительная часть членов парламента проголосовала за отсрочку и необходимость доработки.

Сообщается, что законопроект был предложен из-за внутренних проблем в Австралии, и Россия попала в список стран "за компанию". Правительство подготавливается к рассмотрению скандального и спорного дела в Высоком суде относительно принудительной депортации. В список также включены страны, которые отказываются принимать обратно своих депортированных граждан.

Правительство надеется, что угроза запрета на въезд в Австралию заставит эти страны сотрудничать. Чиновники считают, что закон даст им возможность оказывать давление на другие страны, чтобы Австралия могла депортировать граждан, у которых нет реальных оснований для въезда в страну.

Российское посольство выразило недоумение по поводу включения России в данный список.

"Включение России в предложенный законопроект кажется необоснованным. Мы с трудом можем вспомнить случаи, когда австралийское правительство выражало беспокойство по поводу высылки российских граждан, которые не имели законных оснований для пребывания, или просило о сотрудничестве в этом вопросе", — прокомментировали в посольстве.

Жителей Австралии этот закон также озадачил. Юристы по правам человека назвали его "явной дискриминацией" и "подобием проекта Трампа", а некоторые партии, включая "Зеленых", выступили за отсрочку принятия закона.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
Музыкальный критик Соседов считает возможным попадание Пугачёвой в реестр иноагентов
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова Артефакты истории: рыцари Западной Европы украшали шлемы рогами, серпами и секиры Вячеслав Шпаковский
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Последние материалы
Чизкейк с вишней без выпечки: нежный и вкусный
Аналитик Павлов: новая платёжная система очень быстро попадёт под антироссийские санкции в случае появления
Росстат: в России с 18 по 24 марта на 7,4% упало производство бензина
Роскомнадзор: необходимости в ограничении работы Telegram в России нет
Пионы могут стать эффектным центром в участке
Как правильно ухаживать за кожей шеи
Мозговые волны движутся в противоположных направлениях при запоминании и вспоминании
Чемпионка ОИ Журова предложила назвать состав российских участников Олимпиады-2024 "в последний день"
Доказательства связи террористов, устроивших нападение на "Крокус Сити Холл", с Украиной получили в СК
Эксперты рассказали, как обеспечить своему питомцу хорошую старость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников