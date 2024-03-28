Запрет на въезд: австралия выстраивает новые правила для туристов из пяти стран

Россиянам могут запретить въезжать в Австралию

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Австралии представило законопроект, который запрещает въезд в страну-континент туристам из пяти стран, включая Россию. Однако парламент решил отправить законопроект на доработку.

Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Федеральное правительство Австралии предложило законопроект, запрещающий въезд в страну посетителям из некоторых зарубежных стран, включая туристов. В список этих стран попали:

Иран Ирак Южный Судан Зимбабве Россия

Однако, на данный момент, предложение застопорилось в парламенте, так как значительная часть членов парламента проголосовала за отсрочку и необходимость доработки.

Сообщается, что законопроект был предложен из-за внутренних проблем в Австралии, и Россия попала в список стран "за компанию". Правительство подготавливается к рассмотрению скандального и спорного дела в Высоком суде относительно принудительной депортации. В список также включены страны, которые отказываются принимать обратно своих депортированных граждан.

Правительство надеется, что угроза запрета на въезд в Австралию заставит эти страны сотрудничать. Чиновники считают, что закон даст им возможность оказывать давление на другие страны, чтобы Австралия могла депортировать граждан, у которых нет реальных оснований для въезда в страну.

Российское посольство выразило недоумение по поводу включения России в данный список.

"Включение России в предложенный законопроект кажется необоснованным. Мы с трудом можем вспомнить случаи, когда австралийское правительство выражало беспокойство по поводу высылки российских граждан, которые не имели законных оснований для пребывания, или просило о сотрудничестве в этом вопросе", — прокомментировали в посольстве.

Жителей Австралии этот закон также озадачил. Юристы по правам человека назвали его "явной дискриминацией" и "подобием проекта Трампа", а некоторые партии, включая "Зеленых", выступили за отсрочку принятия закона.