Президент США, в попытке набрать политическое очки, заявил о несуществующих железнодорожных путях у упавшего мос

Express: Байден пытается использовать трагедию в Балтиморе в своих целях

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В статье газеты Express высказываются сомнения в отношении заявления президента США Джо Байдена о том, что ранее он ездил по обрушившемуся мосту в Балтиморе на поезде. Издание указывает, что у этого моста никогда не было железнодорожной части, поэтому утверждения главы Белого дома кажутся странными.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Согласно публикации, Байден допустил очередную ошибку, заявив, что неоднократно передвигался по этому мосту как на автомобиле, так и на поезде. Однако у упавшего моста нет и не было железнодорожной ветки. Президента США обвиняют в попытке нажить политические очки на фоне трагедии.

Автомобильный мост Key Bridge в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился утром во вторник после столкновения с грузовым судном. По данным местных властей, инцидент произошел случайно, никаких признаков теракта не обнаружено. В результате происшествия погибли шесть человек.

Грузовое судно Dali под флагом Сингапура следовало из Балтимора в Коломбо (Шри-Ланка). По информации Daily Mail, в составе экипажа 22 гражданина Индии, и никто из них серьезно не пострадал при инциденте.