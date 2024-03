Президент США, в попытке набрать политическое очки, заявил о несуществующих железнодорожных путях у упавшего мос

Your browser does not support the audio element.

В статье газеты Express высказываются сомнения в отношении заявления президента США Джо Байдена о том, что ранее он ездил по обрушившемуся мосту в Балтиморе на поезде. Издание указывает, что у этого моста никогда не было железнодорожной части, поэтому утверждения главы Белого дома кажутся странными.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States