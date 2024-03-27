Издание Newsweek передает смертоносный ультиматум иранского ополчения, выставленный Джо Байдену

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Шейх Мохаммед: солдаты США покинут Ирак в гробах, если Байден не выведет войска

1:20
Мир

В интервью изданию Newsweek генеральный секретарь иракского ополчения "Файлак аль-Ваад аль-Садик" Шейх Мохаммед аль-Тамими пригрозил нанести удар по американским военным в случае, если президент США Джо Байден не выведет войска из Ирака.

Шейх Мохаммед: солдаты США покинут Ирак в гробах, если Байден не выведет войска
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

Он заявил, что если соглашение о выводе сил США не будет достигнуто, то американцы покинут Ирак в гробах, а ополченцы унизят администрацию Белого дома. Аль-Тамими предупредил, что Соединенные Штаты увидят, на что способно настоящее сопротивление в Ираке. По его словам, у ополченцев имеются умные дроны и ракеты большой дальности.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявлял, что Багдад серьезно настроен на вывод иностранного военного контингента после того, как базы США стали объектами постоянных нападений иракских шиитских вооруженных группировок, а Соединенные Штаты стали отвечать на эти атаки ударами по иракской территории.

В то же время сирийский эксперт по геостратегическим вопросам Камаль аль-Джуфа полагает, что переговоры между Багдадом и Вашингтоном о завершении миссии окончатся не выводом войск США, а изменением формата их присутствия в стране с учетом потребностей американского военного контингента в соседней Сирии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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