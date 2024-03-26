Лукашенко заявил, что Белоруссия стала космической державой, после того, как на МКС полетела участница от Республики

Александр Лукашенко, который занимает пост президента Белоруссии, заявил, что его страна является космической державой. Так он сказал во время разговора с Юрием Борисовым, который является гендиректором "Роскосмоса".
Лукашенко прокомментировал первый полет на МКС участницы из Белоруссии Марины Василевской. Президент подчеркнул, что это показывает имидж Республики, и представляет целую отрасль.
Лукашенко, смотря на запуск "красавицы" ракеты, отметил, что это зрелище является его любимым. Он сказал, что рад достигнутой вершины в космосе.
Напомним вам, что 3 марта состоялся запуск ракеты "Союз-2.1" с кораблем "Союз МС-25" с площадки для старта космодрома Байконур. На корабле находились: Марина Василевская, Олег Новицкий, который является космонавтом "Роскосмоса", а также Трейси Дайсон, астронавт НАСА.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.