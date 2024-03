Лукашенко заявил, что Белоруссия стала космической державой, после того, как на МКС полетела участница от Республики

Your browser does not support the audio element.

Александр Лукашенко, который занимает пост президента Белоруссии, заявил, что его страна является космической державой. Так он сказал во время разговора с Юрием Борисовым, который является гендиректором "Роскосмоса".

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.