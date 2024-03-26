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Лукашенко заявил, что Белоруссия стала космической державой, после того, как на МКС полетела участница от Республики

Лукашенко назвал Белоруссию космической державой

0:56
Мир

Александр Лукашенко, который занимает пост президента Белоруссии, заявил, что его страна является космической державой. Так он сказал во время разговора с Юрием Борисовым, который является гендиректором "Роскосмоса".

Лукашенко назвал Белоруссию космической державой
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Лукашенко прокомментировал первый полет на МКС участницы из Белоруссии Марины Василевской. Президент подчеркнул, что это показывает имидж Республики, и представляет целую отрасль.

Лукашенко, смотря на запуск "красавицы" ракеты, отметил, что это зрелище является его любимым. Он сказал, что рад достигнутой вершины в космосе.

Напомним вам, что 3 марта состоялся запуск ракеты "Союз-2.1" с кораблем "Союз МС-25" с площадки для старта космодрома Байконур. На корабле находились: Марина Василевская, Олег Новицкий, который является космонавтом "Роскосмоса", а также Трейси Дайсон, астронавт НАСА.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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