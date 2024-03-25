Венгрия готова предоставить площадку России и Запада для диалога по атомной энергетике

Сийярто: специалисты из России на объектах Венгрии работают с коллегами из ЕС

1:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Венгрия намерена и впредь выступать в качестве площадки для сотрудничества между Россией и западными странами в сфере атомной энергетики. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его словам, при строительстве новой АЭС в Венгрии, где ключевую роль играет "Росатом", задействованы также подрядчики из Германии, США, Франции, Швейцарии, Швеции и даже Австрии. Этот факт свидетельствует о том, что на корпоративном уровне в атомной отрасли здравый смысл пока преобладает над политическими разногласиями.

Сийярто выразил надежду, что такое положение дел сохранится и в будущем. Он подчеркнул готовность Венгрии предоставлять платформу для совместной работы российских, американских, немецких, французских и швейцарских специалистов в области атомной энергетики.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве на АЭС "Пакш" двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Россия предоставит Венгрии государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость проекта "Пакш-2" оценивается в 12,5 миллиарда евро. Лицензия на строительство энергоблоков уже выдана. Начало работ ожидается в конце 2024 — начале 2025 года.

АЭС "Пакш" расположена в 100 км от Будапешта и вырабатывает почти половину электроэнергии Венгрии. После ввода новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика является ключевым фактором энергобезопасности, неоднократно подчеркивало руководство страны.

"Атомэкспо" — крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" — организатор "Атомэкспо".