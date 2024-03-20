"Если Европа будет играть честно": Трамп заявил, что США не выйдут из НАТО, если европейские страны "справедливо заплатят"

Трамп назвал условие выхода США из НАТО

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Экс-президент США Дональд Трамп, вступивший в очередную предвыборную гонку, заявил, что Европа должна "играть честно", чтобы Соединённые Штаты не вышли из НАТО.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как пишет издание Politico, Трамп в разговоре со своим соратником Найджелом Фараджем заявил, что по-прежнему поддерживает существование НАТО и главенствующую роль США в альянсе, но дальнейшая его судьба будет зависеть от того, насколько "честно" будут вести себя европейские страны. По мнению политика, Вашингтон несёт на себе основное бремя расходов НАТО, и это несправедливо. Трамп заявил, что остальные участники Североатлантического альянса должны оплачивать "свою долю" в полном объёме.

"НАТО должна справедливо относиться к США, потому что если бы не мы, НАТО вообще не существовала бы. Соединённые Штаты должны платить свою справедливую долю, а не долю всех остальных", — сказал Трамп.

Политик добавил, что США придут на помощь союзникам по НАТО в случае нападения на одного из них, но лишь в том случае, если "справедливость" в распределении расходов на работу альянса будет восстановлена. В ином случае, добавил Трамп, Вашингтон может отгородиться от европейских проблем океаном.