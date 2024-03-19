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Греция отказалась от традиционного приглашения России на мероприятия, приуроченные к дню независимости страны

Греция отказалась приглашать Россию на празднования в честь дня независимости

2:41
Мир

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис распорядился не направлять приглашения представителям дипломатических и консульских ведомств России и Белоруссии на мероприятия, приуроченные к национальному празднику — Дню независимости, который отмечается 25 марта в честь начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов.

Греция отказалась приглашать Россию на празднования в честь дня независимости
Фото: web.archive.org by G Da is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Копия соответствующего письма, разосланного 15 марта, была обнародована порталом newsbreak. gr.

Данное решение греческого внешнеполитического ведомства вызвало критику со стороны издания, назвавшего его "национальным позором". Оно напомнило, что Россия традиционно занимала видное место в торжествах, посвященных 25 марта, в том числе три года назад, когда в Афины приезжал премьер-министр правительства Владимира Путина - Михаил Мишустин для участия в мероприятиях, приуроченных к 200-летию греческой революции.

Издание отметило, что многое изменилось с началом событий на Украине, и теперь российских дипломатов отстраняют от участия в юбилейных торжествах. Греция уже третий год не приглашает представителей России на празднование Дня независимости.

В этот день в Греции и ее зарубежных представительствах проходят торжественные мероприятия, а на центральной афинской площади Синтагма организуется военный парад. Греки признают ключевую роль России в обретении страной независимости.

Важнейшую роль в подготовке революции сыграло тайное общество "Филики Этерия" ("Общество друзей"), созданное в 1814 году в Одессе с целью создания независимого греческого государства. Греческие офицеры, служившие в русской армии, возглавляли национально-освободительную борьбу, среди них был генерал Александр Ипсиланти.

Разгром турецко-египетской флотилии в Наваринском сражении 1827 года русской эскадрой совместно с французской и английской стал одной из важнейших предпосылок независимости Греции. Эта победа способствовала успеху России в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, после которой основная часть турецкой армии покинула Грецию.

По итогам войны султан признал автономию, а в 1830 году — независимость Греции. Россия стала первой страной, установившей официальные отношения с Грецией, признав ее независимость. Первым правителем страны стал Иоанн Каподистрия, ранее возглавлявший российское министерство иностранных дел и посланный царем в Грецию.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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