Вновь стал объектом для насмешек: Байден опозорился, выступая с речью на мероприятии в штате Невада

Лидер США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о расширении НАТО

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Президент США Джо Байден стал объектом дискуссий после того, как допустил ошибку, перепутав Финляндию и Норвегию, выступая на мероприятии по сбору средств на свою кампанию по переизбранию в Рено, штат Невада.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе своего выступления Байден упомянул, что в беседе с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером до его кончины в ноябре 2023 года, тот выразил мнение о том, что с появлением США, Европа изменила свое отношение к России. Президент заявил, что "мы укрепили НАТО так, как никогда раньше" и "расширили НАТО и ее границы за счет Швеции и Норвегии".

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин и Министерство Иностранных Дел страны высказывали свое недовольство по поводу расширения НАТО на восток, утверждая, что это противоречит гарантиям со стороны лидеров западных стран.

Пресс-секретарь российского президента, Дмитрий Песков, делал заявления, подчеркивая, что дальнейшее расширение альянса не способствует укреплению безопасности в Европе, поскольку НАТО ведет агрессивную политику.