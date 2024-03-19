Европа готовится к войне: саммит глав государств ЕС примет решения о переводе экономики на военные рельсы

Саммит глав государств ЕС примет решения о переводе экономики союза на военные рельсы

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На предстоящем саммите глав государств Европейского союза, который пройдет 21-22 марта, планируется принятие решений о переводе экономики союза на военные рельсы и совместных закупках оружия.

Фото: flickr.com by Хокан Дальстрём is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Важнейшей задачей Европы на данный момент глава Евросовета назвал срочное предоставление военной помощи Украине, а также осуществление ускоренных закупок и поставок снарядов киевскому режиму. Эти меры направлены на укрепление безопасности в регионе и поддержку украинских вооруженных сил.

"Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры", — отметил он.

Мишель также предупредил, чтобы страны Европы были готовы к войне, назвав Россия "военной угрозой".