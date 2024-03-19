Европа готовится к войне: саммит глав государств ЕС примет решения о переводе экономики на военные рельсы

На предстоящем саммите глав государств Европейского союза, который пройдет 21-22 марта, планируется принятие решений о переводе экономики союза на военные рельсы и совместных закупках оружия.
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Важнейшей задачей Европы на данный момент глава Евросовета назвал срочное предоставление военной помощи Украине, а также осуществление ускоренных закупок и поставок снарядов киевскому режиму. Эти меры направлены на укрепление безопасности в регионе и поддержку украинских вооруженных сил.
"Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры", — отметил он.
Мишель также предупредил, чтобы страны Европы были готовы к войне, назвав Россия "военной угрозой".
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