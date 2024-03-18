Во время учений США в Европе пропал БПЛА MQ9 Reaper

В Польше во время плановых учений пропал БПЛА MQ9 Reaper

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Инцидент произошел с американским беспилотным летательным аппаратом MQ9 Reaper, задействованным Военно-воздушными силами США в Европе.

Фото: www.flickr.com by Airwolfhound from Hertfordshire, UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Во время плановых учений на авиабазе в польском Мирославце связь с дроном была утрачена. По данным Генерального командования Вооруженных сил Польши, потеря управления произошла с невооруженным БПЛА, выполнявшим регулярные тренировочные полеты.

Польские военные готовятся к вынужденной посадке беспилотника и привели все соответствующие службы в состояние повышенной готовности. Сообщается, что правоохранительные органы оцепили территорию вокруг аэродрома, движение на близлежащих автодорогах временно перекрыто.

Многоцелевой разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper обладает внушительными характеристиками. Его длина составляет 11 метров, размах крыльев — 20,1 метра, максимальная взлетная масса — 2,2 тонны. Аппарат способен развивать скорость до 482 км/ч и совершать полеты на дальность до 1852 км. Реактивный беспилотник может использоваться для разведки, спасательных операций, а также для высокоточных ударов по назначенным целям.