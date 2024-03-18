Попытка избежать мобилизации провалилась: украинец зря проехал 750 километров на велосипеде

Житель Украины попытался избежать мобилизации, преодолев на велосипеде 750 километров от Николаева до Румынии, сообщила украинская пограничная служба в своем Telegram-канале.
Пограничники заметили неизвестного мужчину, движущегося в сторону соседней страны, и задержали его всего в 350 метрах от границы. Обнаружилось, что для удобства передвижения он использовал купленный в Николаеве велосипед и с его помощью успешно преодолел указанное расстояние.
На снятом беспилотником видео видно, как дежурный пограничный наряд, состоящий из двух военнослужащих и служебной собаки, догоняет и задерживает велосипедиста.
В пограничной службе добавили, что в отношении мужчины был составлен административный протокол.
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