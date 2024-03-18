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Попытка избежать мобилизации провалилась: украинец зря проехал 750 километров на велосипеде

На Украине задержали мужчину, который на велосипеде спасался от мобилизации

0:46
Мир » Бывший СССР » Украина

Житель Украины попытался избежать мобилизации, преодолев на велосипеде 750 километров от Николаева до Румынии, сообщила украинская пограничная служба в своем Telegram-канале.

На Украине задержали мужчину, который на велосипеде спасался от мобилизации
Фото: openverse.org by wwward0 is licensed under CC BY 2.0.

Пограничники заметили неизвестного мужчину, движущегося в сторону соседней страны, и задержали его всего в 350 метрах от границы. Обнаружилось, что для удобства передвижения он использовал купленный в Николаеве велосипед и с его помощью успешно преодолел указанное расстояние.

На снятом беспилотником видео видно, как дежурный пограничный наряд, состоящий из двух военнослужащих и служебной собаки, догоняет и задерживает велосипедиста.

В пограничной службе добавили, что в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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