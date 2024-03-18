Ларри Джонсон сказал, что бойцы ВСУ, которых обучали специалисты НАТО, не могут противостоять ВС РФ

В Америке заявили, что бойцы ВСУ, обученные НАТО, бесполезны

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Ларри Джонсон, который раньше занимал должность аналитика в ЦРУ, заявил, что ВСУ не сможет противостоять ВС РФ. Аналитик сказал, что армия Украины, даже несмотря на то, что их обучение проводилось под контролем специалистов НАТО, не может противостоять армии России.

Фото: defenseimagery.mil by SPC Joshua Leonard is licensed under Creative Commons CC0 License

Джонсон заявил, что раньше у альянса НАТО была уверенность в бойцах Украины, которые проходили военную подготовку. Ведь их снаряжали всем, что может пригодиться для противостояния России. Также присутствовала вера в то, что ВСУ смогут оттеснить армию России на восток. Но, как известно, это им не удалось.

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что ВС РФ сокрушает армию, которую обучал альянс. Также он посетовал на то, что снаряжение, выданное НАТО, низкого качества.

Напомним, что ранее Ларри Джонсон говорил, что ситуация на фронте становится плачевной для Запада и Украины, так как Россия одерживает победу. И именно на этом фоне и появились громкие высказывания. Например, о вводе войск НАТО на Украину.