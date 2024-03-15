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По сообщениям СМИ, Греция решила передать большой запас вооружений для Киева через Чехию

Одна из стран-участниц НАТО решила передать боеприпасы Украине через посредников

3:08
Мир

Греческие власти планируют передать Украине через Чехию крупную партию вооружения и боеприпасов. Чехия выступит посредником в этой сделке, закупив вооружение у Греции и отправив его на Украину.

Одна из стран-участниц НАТО решила передать боеприпасы Украине через посредников
Фото: web.archive.org by G Da is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно сведениям, Афины собираются поставить две тысячи ракет класса "земля-воздух" Zuni, 180 противотанковых ракет, 90 тысяч 90-миллиметровых снарядов для борьбы с танками и зенитными средствами, а также 70 самоходных гаубиц М114А1 американского производства. 

Греческие чиновники обсуждают с чешской стороной цены на эти системы вооружения, после чего будет подписано двустороннее соглашение. Афины уведомили представителей ЕС, координирующих помощь Киеву, о готовности осуществить такие поставки в текущем году через Чехию. Помимо упомянутых ракет и снарядов, Греция намерена передать четыре миллиона патронов калибра 7,62х54 мм для винтовок и пулеметов.

Вторая партия старых артиллерийских орудий М-114А1, потерявших оперативную необходимость, но пригодных для ведения артиллерийских боев на Украине, также будет отправлена в рамках этого соглашения. Министр обороны Греции Никос Дендиас на предстоящей встрече стран-поставщиков вооружений Украине в Германии подтвердит позицию Афин о необходимости сохранения потока оружия и боеприпасов для помощи Киеву в преодолении трудностей грядущей весны.

Ранее Греция уже передавала Украине зенитные ракетные комплексы и советские БМП-1 в обмен на немецкие БМП Marder. Вопрос о возможной передаче зенитно-ракетных комплексов С-300 советского производства остается открытым, так как Греция настаивает на их замене новыми западными системами. Вне зависимости от решения об отправке С-300 на Украину, Афины планируют постепенно вывести из эксплуатации устаревшие российские зенитные комплексы, заменив их израильскими системами.

Портал militaire.gr также сообщают, что вскоре после визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессу и встречи с Владимиром Зеленским украинский транспортный самолет "Антонов" совершил посадку на греческой военной базе для погрузки старых систем вооружения. Как отмечает издание, Мицотакиса не проинформировал генштаб ВВС Греции, куда будут отправлены запасы греческой армии.

Этот инцидент вызвал критику в адрес правительства за недостаточную прозрачность и отсутствие отчетности перед парламентом в вопросах передачи вооружений Украине.

"Правительство ведет себя так, как будто страна принадлежит ему и оно может делать всё что хочет, как хочет, когда хочет, не отчитываясь перед парламентом. И сейчас оно делает это систематически, очевидно, пользуясь вялостью реакции оппозиционных партий, которые не давили на него так сильно, как должны были бы. Они не заставили объяснить, что именно правительством делает с оружием и боеприпасами, принадлежащими греческим вооруженным силам", - отмечает портал.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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