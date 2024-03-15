Мэрия Лондона поставляет Киеву устаревшие автомобили, которые полежат утилю

Лондон отправляет на Украину машины, которые должны утилизироваться

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В мэрии Лондона приняли решение о передаче устаревших автомобилей на Украину. Согласно этой акции, каждый желающий (жители, бизнесмены) может отправить свою машину Киеву, оставив заявку управлению транспорта столицы Великобритании.

Фото: flickr.com by DAVID HOLT is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Этак акция направлена на гуманитарную помощь жителям Украины. Отправку им на этих автомобилях продовольствия, жизненно необходимых вещей и медикаментов.

Уже известно, что Садик Хан, который занимает пост главы Лондона, направил больше 200 тысяч фунтов на программу утилизации. И каждый желающий принять участие в акции за свою машину получит 2 000 фунтов.

Скорая помощь Лондона уже направила 50 спасательных машин Украине.