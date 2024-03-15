Мэрия Лондона поставляет Киеву устаревшие автомобили, которые полежат утилю

В мэрии Лондона приняли решение о передаче устаревших автомобилей на Украину. Согласно этой акции, каждый желающий (жители, бизнесмены) может отправить свою машину Киеву, оставив заявку управлению транспорта столицы Великобритании.
Этак акция направлена на гуманитарную помощь жителям Украины. Отправку им на этих автомобилях продовольствия, жизненно необходимых вещей и медикаментов.
Уже известно, что Садик Хан, который занимает пост главы Лондона, направил больше 200 тысяч фунтов на программу утилизации. И каждый желающий принять участие в акции за свою машину получит 2 000 фунтов.
Скорая помощь Лондона уже направила 50 спасательных машин Украине.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.