Стала известна серьёзная причина, по которой Шольц не отправляет Украине ракеты Taurus

Германский канцлер Олаф Шольц не хочет отправлять Украине ракеты Taurus, опасаясь, что Киев использует их для атак территории России. Об этом сообщает Der Spiegel.
Как сказано в материале немецкого издания, Шольц боится, что украинские партнёры могут при помощи ракет Taurus нанести удар, например, по Кремлю. В результате этого Берлин будет втянут в конфликт с Москвой, чего канцлер ФРГ не желает.
Кроме того, в публикации говорится, что Олаф Шольц и вовсе не доверяет Украине, из-за чего киевский режим не может достигать своих целей в противостоянии с Россией.
Ранее британский эксперт заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок попала в политическую изоляцию из-за ракет Taurus. Дипломат поддержала идею поставок этих вооружений Украине, но большинство немецких политиков не разделили её мнение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.