Стала известна серьёзная причина, по которой Шольц не отправляет Украине ракеты Taurus

Германский канцлер Олаф Шольц не хочет отправлять Украине ракеты Taurus, опасаясь, что Киев использует их для атак территории России. Об этом сообщает Der Spiegel.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International