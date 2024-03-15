Стала известна серьёзная причина, по которой Шольц не отправляет Украине ракеты Taurus

Der Spiegel: Шольц боится, что Украина ударит ракетами Taurus по Кремлю

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Германский канцлер Олаф Шольц не хочет отправлять Украине ракеты Taurus, опасаясь, что Киев использует их для атак территории России. Об этом сообщает Der Spiegel.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как сказано в материале немецкого издания, Шольц боится, что украинские партнёры могут при помощи ракет Taurus нанести удар, например, по Кремлю. В результате этого Берлин будет втянут в конфликт с Москвой, чего канцлер ФРГ не желает.

Кроме того, в публикации говорится, что Олаф Шольц и вовсе не доверяет Украине, из-за чего киевский режим не может достигать своих целей в противостоянии с Россией.

Ранее британский эксперт заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок попала в политическую изоляцию из-за ракет Taurus. Дипломат поддержала идею поставок этих вооружений Украине, но большинство немецких политиков не разделили её мнение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.