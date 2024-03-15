Эксперт Александр Меркурис заявил, что глава МИД Германии оказалась в политической изоляции из-за своей позиции по передаче ракет Taurus

Глава МИД Германии находится в политической изоляции из-за ракет Taurus

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Британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran заявил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в своей стране из-за позиции по передаче ракет Taurus Украине.

Фото: kmu.gov.ua by Кабинет министров Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он прокомментировал предложение главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, чтобы Германия передала свои ракеты Великобритании, а та, в свою очередь, отправила бы их на Украину.

По мнению Меркуриса, Бербок поддержала эту идею, однако большинство немецких политиков, в том числе канцлер Олаф Шольц, министр обороны Борис Писториус и даже члены партии "Зеленых", с которой она связана, выступили против. Бундестаг дважды отклонил возможность поставок Taurus Киеву. После обнародования разговора двух немецких офицеров, Олаф Шольц выступил с отказом передачи ракет Taurus Украине. Их передача требовала присутствия военных ФРГ на территории Украины и сделала бы Берлин стороной конфликта.

Эксперт предположил, что настроения в Германии меняются, и многие немцы, включая военных и политический класс, считают, что Россия одержит победу в конфликте, а Украина потерпит поражение.

Британский аналитик отметил, что Лондон готов помочь Берлину решить проблемы, препятствующие передаче Taurus, предложив своеобразный "круговой обмен". Однако в Германии это предложение встретило сопротивление со стороны правительства и парламента. Речь шла о передаче Германией ракет Британии. Британия, в свою очередь, должна была поставлять ракеты Storm Shadow Киевскому режиму.

Меркурис подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о негативном влиянии поставок вооружений Киеву на урегулирование конфликта и о прямом вовлечении стран НАТО в противостояние. Тем самым Германия, как участница блока НАТО и страна, передающая вооружение Киеву, может оказаться в состоянии войны с Россией.