Конгрессмен Майкл Маккол предложил использовать замороженные деньги РФ для погашения долгов Киевского режима

Замороженные активы России предложили использовать для погашения долгов Украины

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Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол выдвинул инициативу о предоставлении Украине помощи в форме займа или "ленд-лиза" вместо безвозмездной поддержки. При этом он предложил, чтобы Киев погашал этот долг из замороженных российских активов.

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Ранее комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", отказавшись от безвозмездной помощи, практиковавшейся до сих пор. Сам Маккол предположил, что его идея получит популярность среди законодателей.

Маккол заявил, что речь идет о законе REPO, одобренном сенатским комитетом в январе, который позволил бы получить доступ к замороженным российским активам для оплаты займов Киеву. Он назвал эту идею весьма популярной.

После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили порядка 300 миллиардов евро из российских валютных резервов. 200 миллиардов из них находятся в ЕС и лежат, по большей части на счетах банка Euroclear. ЕС неоднократно обсуждало план использования активов РФ для финансирования Киевского режима.

Однако Европейский центробанк предупреждал о репутационных рисках для евро в долгосрочной перспективе и призывал искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет нарушением всех норм и правил международного права.