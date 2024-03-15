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Выручка немецких универмагов падает, они постепенно отмирают

В Германии отмирают универмаги

2:33
Мир

За последние два десятилетия выручка торговых центров в Германии сократилась на 34,8%, что подтверждается данными Федерального статистического ведомства ФРГ, сообщает EADaily.

В Германии отмирают универмаги
Фото: Own work by Flash Bros is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно отчёту ведомства, данная тенденция, присущая ТЦ, противоречит общему тренду розничной торговли в Германии. Например, общий объём розничных продаж в стране за период с 2003 по 2023 годы вырос на 11,3%, при этом выручка от онлайн-торговли возросла на 170,1% в денежном выражении (в ценах базового года).

Интересно, что в 2022 году был зафиксирован положительный рост выручки ТЦ на фоне восстановления розничной торговли после пандемии коронавируса — прирост составил 13,1%. Однако в 2023 году сокращение покупательной способности населения во время кризиса снова отразилось на этом канале продаж, приведя к снижению выручки ТЦ на почти 4%.

Постепенное затухание традиционной розничной торговли, усиленное макроэкономической нестабильностью в Германии, сопровождается уменьшением численности персонала. К концу 2023 года количество сотрудников в ТЦ сократилось на 21,7% по сравнению с 2003 годом.

Несмотря на долгосрочный негативный тренд, в 2022 и 2023 годах количество сотрудников в немецких универмагах, наоборот, увеличилось на 3,9% и 5,2% соответственно, что, вероятно, связано с эффектом низкой базы и постепенным восстановлением розничной торговли после пандемии.

"Крупные универмаги долгое время играли ключевую роль в розничной торговле и являлись главными привлекательными точками для покупателей. Однако в настоящее время они становятся основным каналом продаж с уменьшающейся выручкой", — отмечает статистическое ведомство.

Помимо крупных универмагов, предлагающих разнообразный ассортимент товаров, заметное снижение за последние два десятилетия также характерно для книжных магазинов — их общая выручка упала на 44,1% по сравнению с 2003 годом.

В то же время сегменты розничной торговли обувью и кожгалантереей (+40,5%) и торговля бытовой электроникой (+175,7%) стали абсолютными лидерами по темпам роста.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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