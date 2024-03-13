Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывшего министра иностранных дел ЛНР назначили представителем МИД России в Луганске
Певец Шура сравнил Аллу Пугачеву с женами декабристов
Эксперт Шурыгин: никаких "сюрпризов" Россия пока не увидела
Кокосовый суп с курицей и лапшой: очень вкусное блюдо, понравится любителям азиатской кухни
Балерина Кристина Кретова не сидит на диетах
Срок годности антифриза имеет значение для "здоровья" вашего автомобиля
На Украине не довольны отсутствием поддержки от Австралии
Лолита впервые появилась на публике после скандала из-за "голой" вечеринки
Отправленная в СИЗО Елена Блиновская мечтает увидеть детей
Власти Гагаузии рассматривают возможность прямых поставок газа из России по более выгодным условиям

Власти Гагаузии проводят переговоры с Россией о прямых поставках газа с предоставлением скидок

1:11
Мир

Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии в Молдавии, заявила о том, что проводит переговоры с российским руководством о прямых поставках газа по более низким ценам.

Власти Гагаузии проводят переговоры с Россией о прямых поставках газа с предоставлением скидок
Фото: wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Для жителей автономии вопрос дешевого газа очень важен, поэтому я обратилась к России с просьбой, чтобы мы могли получать газ напрямую от "Газпрома" по сниженному тарифу. Сейчас мы обсуждаем с ними размер специального тарифа для Гагаузии, как газ будет поставляться юридически и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка по этому вопросу", — сообщил Евгения Гуцул на брифинге в Кишиневе.

По ее словам, один из молдавских импортеров газа планировал запустить поставки в автономию из Турции, что могло бы привести к снижению тарифов для потребителей, однако правительство Молдавии заблокировало данный проект. Гуцул считает, что правительству Молдавии невыгодно, чтобы какой-либо из регионов имел лучший уровень жизни. Евгения Гуцул провела встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с руководителями ряда регионов и другими официальными лицами на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, где были обсуждены эти и многие другие вопросы.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова Украина очень хочет втянуть Грузию в военный конфликт с Россией Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Последние материалы
Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Путин: элиты Запада должны осознать, что "бал вампиров" завершается
Станичники Терского казачьего войска обеспечат безопасность выборов
Вице-президент АТОР: отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке подешевеет на 15%
Россиянам дали совет поспешить с покупкой квартиры в Москве
Владимир Путин прокомментировал планы атак бундесвера по Крымскому мосту
Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой
Телеведущий Сергей Бабаев рассказал о своей молодой жене, которая была его ученицей
Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ
Надежда Бабкина приехала в госпиталь в Крым к бойцам СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников