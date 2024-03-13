Власти Гагаузии рассматривают возможность прямых поставок газа из России по более выгодным условиям

Власти Гагаузии проводят переговоры с Россией о прямых поставках газа с предоставлением скидок

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Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии в Молдавии, заявила о том, что проводит переговоры с российским руководством о прямых поставках газа по более низким ценам.

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"Для жителей автономии вопрос дешевого газа очень важен, поэтому я обратилась к России с просьбой, чтобы мы могли получать газ напрямую от "Газпрома" по сниженному тарифу. Сейчас мы обсуждаем с ними размер специального тарифа для Гагаузии, как газ будет поставляться юридически и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка по этому вопросу", — сообщил Евгения Гуцул на брифинге в Кишиневе.

По ее словам, один из молдавских импортеров газа планировал запустить поставки в автономию из Турции, что могло бы привести к снижению тарифов для потребителей, однако правительство Молдавии заблокировало данный проект. Гуцул считает, что правительству Молдавии невыгодно, чтобы какой-либо из регионов имел лучший уровень жизни. Евгения Гуцул провела встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с руководителями ряда регионов и другими официальными лицами на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, где были обсуждены эти и многие другие вопросы.