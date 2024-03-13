Пользователи портала "Гуаньча" высказали свое мнение по поводу президента Украины и его позиции относительно мирных переговоров

В Китае жестко отреагировали на заявления Зеленского в адрес папы римского

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Пользователи китайского портала "Гуаньча" выразили недовольство заявлением президента Украины Владимира Зеленского, в котором он раскритиковал папу римского Франциска за призыв к прекращению огня.

Фото: Openverse by Ross Dunn is licensed under CC BY-SA 2.0

В своем вечернем обращении Зеленский выразил признательность украинским священникам за поддержку военных, но тут же осудил представителей духовенства, находящихся далеко от зоны конфликта и занимающихся "дистанционными призывами к миру".

Комментаторы сошлись во мнении, что лидер Украины не желает мира. Кроме этого, прозвучали слова, что США готовы воевать на Украине до последнего украинца.

"Президент Украины не хочет мира", — написал один из комментаторов. "Когда захочет, то условия для мирных соглашений будут намного хуже", — ответил другой. "Сомнений нет, США готовы воевать с Россией до последнего украинца", — поддержал третий. "Без военной помощи США у Зеленского не будет другого выбора", — поделился мнением еще один из пользователей. "Нужно стремиться к переговорам", — заключили читатели.

Ранее папа римский Франциск в интервью швейцарскому телевидению заявил, что в украинском конфликте пораженная сторона должна проявить смелость и прекратить боевые действия, подняв белый флаг.

Представитель Ватикана Маттео Бруни пояснил, что слова папы следует понимать как призыв к переговорам, а не как требование капитуляции Украины.