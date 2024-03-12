Премьер-министр Армении сказал, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если не будут соблюдаться условия

Пашинян назвал условия, при которых Армения выйдет из ОДКБ

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Никол Пашинян, который занимает должность премьер-министра Армении, рассказал о планах страны покинуть ОДКБ, если другие ее члены не будут следовать своим обязанностям и не признают закрепленную за ними зону ответственности. Но дату, когда именно Республика планирует выйти из организации, премьер-министр не смог назвать.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Пашинян призвал соратников из ОДКБ решить, где расположена независимая область Армении и ее зона контроля. На данный момент этот вопрос числится нерешенным.

Пашинян подтвердил, что если члены организации предоставят решение этого вопроса, и он будет совпадать с мнением властей Армении, то между ними и ОДКБ закрепятся связи. Но в случае несовпадения или не решения этого вопроса Армения уйдет из Организации.

Сейчас присутствие Армении в ОДКБ поставлено "на паузу", в ней нет представителей страны, и она не задействована в заседаниях. Но Пашинян отметил, что конфликт в союзе Армения не начинала. Она просто подняла вопрос, где именно находятся подконтрольная зона.

Напомним, что о членство Армении в ОДКБ встало под сомнение в конце февраля. Тогда Ереван решил остановить миссию пограничников Москвы в аэропорту страны. И направил официальное письмо с этой информацией 6 марта.