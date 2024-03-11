Украина помогает США сдерживать КНР

Украина служит показателем для Китая

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов также служит сдерживанию Китая.

Фото: flickr.com by LBJ Library is licensed under Public domain

По словам Бернса, помощь Украине не только не отвлекает от усилий по сдерживанию Китая, но и, напротив, способствует им. Он отметил, что поддержка Украины помогает сдерживать Китай в таких вопросах, как Тайвань, Южно-Китайское море и другие спорные территории.

Бернс также прокомментировал реакцию Китая на ситуацию на Украине. Он считает, что председатель КНР Си Цзиньпин был удивлен действиями Украины и Запада, особенно США, после начала российской спецоперации.

Бернс полагает, что Си Цзиньпин не ожидал такой решительной реакции со стороны Украины и Запада, и эта ситуация заставила его пересмотреть свои взгляды.