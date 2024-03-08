ВСУ не в состоянии начать отступление под Авдеевкой из-за отсутствия оборонительной линии

Появилась информация о происходящем с ВСУ под Авдеевкой

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Британский эксперт Александр Меркурис сообщил на своем YouTube-канале, что украинские вооруженные силы не в силах организованно отступать из-за отсутствия линий обороны под Авдеевкой.

Фото: Dpsu.gov.ua by State Border Guard Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Украинцам из-за отсутствия надлежащих линий обороны к западу от Авдеевки приходится отправлять все больше и больше солдат к линии соприкосновения в бой против русских, поскольку на самом деле у них нет укреплений, к которым можно было бы отступать", — сообщил Меркурис.

Украинская армия несет тяжелые потери на фронтовой линии, в то время как российские военные успешно продолжают продвигаться на запад, захватывая все новые территории, как уточнил Меркурис.

На селекторном совещании с военным руководством России в начале февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери Украины в январе достигли более 23 тысяч человек.

Согласно его заявлению, Киев спешно активизирует мобилизацию в принудительном порядке и использует оставшиеся резервы для укрепления обороны, стараясь предотвратить ее обрушение. В это время российские военные продвигаются вперед, расширяя подконтрольные зоны.