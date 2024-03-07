Перье: Милей не отвечает интересам граждан Аргентины, выступая против России

Перье: Милей не отвечает интересам граждан, выступая против РФ

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Депутат аргентинского парламента Хулия Перье выразила мнение о том, что недружественное отношение к России со стороны президента Аргентины Хавьера Милей не соответствует национальным интересам аргентинского населения, которое остается дружественным к России.

Фото: flickr.com by Cancillería Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Правительство Аргентины сегодня недружественное России и не будет дружественным, потому что мы, к сожалению, в руках крайне правого главы государства, не отвечающего ни интересам, ни нуждам аргентинского народа", — сообщила Хулия Перье Всемирном фестивале молодежи.

Вопреки недружественным к России властям, народ Аргентины продолжает проявлять дружелюбие к России, отметила депутат.

"У нас в следующем году выборы в парламент, выборы президента через три года. Все однозначно может измениться", — поделилась Перье.

В период с 1 по 7 марта на территории Сириуса состоится Всемирный фестиваль молодежи по указу президента, организатором которого является Росмолодежь.