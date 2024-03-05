Госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд приняла решение покинуть свой пост

Блинкен: Виктория Нуланд приняла решение покинуть свой пост

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть свой пост госсекретаря США по политическим делам.

Фото: Επίσκεψη Βοηθού Yπουργού Εξωτερικών Η.Π.Α V. Nuland by Υπουργείο Εξωτερικών is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен. Он сообщил, что Виктория Нуланд объявила ему о планах уйти в отставку в ближайшие дни.

Отдельно Блинкен отметил, что она олицетворяла политику нынешнего президента США Джо Байдена по "возвращению дипломатии в центральное положение".

Обязанности Виктории Нуланд, после ее отставки, будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

Напомним, что Виктория Нуланд стала пресс-секретарем Госдепа США в 2011 году. В 2013 стала помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2017 году, приняла решение покинуть Государственный департамент. На госслужбу она вернулась в 2021 году, когда президентом Соединенных Штатов Америки стал Джо Байден.

Участие Виктории Нуланд в политической ситуации в мире ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что поездки Нуланд в Киев не заканчивались ничем хорошим, и остановился на визите, совершенном госсекретарем США 10 лет назад, во время "евромайдана".