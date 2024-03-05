Госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд приняла решение покинуть свой пост

Стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть свой пост госсекретаря США по политическим делам.
Об этом сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен. Он сообщил, что Виктория Нуланд объявила ему о планах уйти в отставку в ближайшие дни.
Отдельно Блинкен отметил, что она олицетворяла политику нынешнего президента США Джо Байдена по "возвращению дипломатии в центральное положение".
Обязанности Виктории Нуланд, после ее отставки, будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.
Напомним, что Виктория Нуланд стала пресс-секретарем Госдепа США в 2011 году. В 2013 стала помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2017 году, приняла решение покинуть Государственный департамент. На госслужбу она вернулась в 2021 году, когда президентом Соединенных Штатов Америки стал Джо Байден.
Участие Виктории Нуланд в политической ситуации в мире ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что поездки Нуланд в Киев не заканчивались ничем хорошим, и остановился на визите, совершенном госсекретарем США 10 лет назад, во время "евромайдана".
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