Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен было выдвинуто предложение по эксплуатации российских замороженных активов. Она заявила, что пришло время для обсуждения использования непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины. Окончательное предложение по этому вопросу ЕК обязалась предоставить через 2 недели.
Один из дипломатов ЕС сказал, что ранее говорилось об использовании этой прибыли для восстановления Украины. Но сейчас они поняли, что стоит задуматься о сохранении места, которое они хотят позже восстановить.
Европейский союз надеется на то, что боеприпасов, которые они хотят поставить Украине, будет достаточно для обороны страны от нападений со стороны России, и они смогут ее превзойти по поставке орудий.
Ранее на заморозку российских активов западными странами Сергей Лавров отреагировал остро и негативно. Он обвинил их в воровстве, и предложил ответить им тем же, не возвращая замороженные активы Запада.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.