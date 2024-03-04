Еврокомиссия объявила, что предложение по использованию активов России они предоставят через 2 недели

Euraktiv: предложение ЕК по активам России будет представлено через две недели

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен было выдвинуто предложение по эксплуатации российских замороженных активов. Она заявила, что пришло время для обсуждения использования непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины. Окончательное предложение по этому вопросу ЕК обязалась предоставить через 2 недели.

Фото: wikimedia.org by Romaine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Один из дипломатов ЕС сказал, что ранее говорилось об использовании этой прибыли для восстановления Украины. Но сейчас они поняли, что стоит задуматься о сохранении места, которое они хотят позже восстановить.

Европейский союз надеется на то, что боеприпасов, которые они хотят поставить Украине, будет достаточно для обороны страны от нападений со стороны России, и они смогут ее превзойти по поставке орудий.

Ранее на заморозку российских активов западными странами Сергей Лавров отреагировал остро и негативно. Он обвинил их в воровстве, и предложил ответить им тем же, не возвращая замороженные активы Запада.