Небольшой город в штате Акко на западе Бразилии подвергся разрушительному наводнению в результате проливных дождей

На западе Бразилии бушует наводнение

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Небольшой город Бразилея в штате Акко на западе Бразилии подвергся разрушительному наводнению.

Фото: www.flickr.com by Palácio do Planalto is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Из-за продолжительных ливней произошёл разлив реки Акко, которая разделяет Бразилию и Боливию. По сообщению Военной пожарной охраны штата уровень реки уже побил рекорд 2015 года и составил 15,56 метров.

По данным Управления гражданской обороны штата подтопленными оказались 75% города.

В столице штата Акко городе Риу-Бранку уровень реки также остается выше уровня затопления.

Сложная ситуация и в соседней Боливии.