Небольшой город Бразилея в штате Акко на западе Бразилии подвергся разрушительному наводнению.
Из-за продолжительных ливней произошёл разлив реки Акко, которая разделяет Бразилию и Боливию. По сообщению Военной пожарной охраны штата уровень реки уже побил рекорд 2015 года и составил 15,56 метров.
По данным Управления гражданской обороны штата подтопленными оказались 75% города.
В столице штата Акко городе Риу-Бранку уровень реки также остается выше уровня затопления.
Сложная ситуация и в соседней Боливии.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.