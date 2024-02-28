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Урсула фон дер Ляйен считает, что Европе пора использовать прибыль с активов России для помощи армии Украины

Глава ЕК призвала направить прибыль от российских активов на помощь ВСУ

1:03
Мир » Европа » Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости направить прибыль от замороженных активов Москвы на помощь Киеву. Об этом политик сказала в ходе заседания Европейского парламента.

Глава ЕК призвала направить прибыль от российских активов на помощь ВСУ
Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Урсула фон дер Ляйен призвала своих коллег "мыслить шире", и на сверхприбыль от российских активов покупать для Украины военную технику. По мнению председателя ЕК, такое использование денег РФ поможет сделать безопаснее Европу, и это лучшее применение для них.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва даст симметричный ответ на изъятие своих активов за рубежом. Глава Минфина подчёркивал, что российские власти заморозили западных активов не меньше, чем Запад наших.

Кроме того, российский чиновник утверждал, что некоторые страны, наблюдая за ответными действиями России, начали делать соответствующие выводы. Надёжность американской и европейской валют Силунов назвал подорванной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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