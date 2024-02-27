В WikiLeaks назвали сроки решения суда по делу Ассанжа

Названы сроки судебного решения по делу Ассанжа

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В сообщении, оставленном WikiLeaks в социальной сети Х, указывается то, что в середине марта, суд в Великобритании примет окончательное решение по "экстрадиции" основателя организации Джулиана Ассанжа в США.

Фото: flickr.com by Cancillería Ecuador is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Как поясняют британские журналисты, суд рассматривает апелляцию Ассанжа об отмене решения по экстрадиции в США.

Напомним, что Джулиану Ассанжу в США предъявлено обвинение в раскрытии конфиденциальной информации. На протяжении нескольких лет, власти в Вашингтоне добиваются у Великобритании экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему грозит срок до 175 лет за раскрытие конфиденциальной информации.

https://youtu.be/BcLXKNKuVBY?si=_9u77zXJaJ7bMxL5