В WikiLeaks назвали сроки решения суда по делу Ассанжа

В сообщении, оставленном WikiLeaks в социальной сети Х, указывается то, что в середине марта, суд в Великобритании примет окончательное решение по "экстрадиции" основателя организации Джулиана Ассанжа в США.
Как поясняют британские журналисты, суд рассматривает апелляцию Ассанжа об отмене решения по экстрадиции в США.
Напомним, что Джулиану Ассанжу в США предъявлено обвинение в раскрытии конфиденциальной информации. На протяжении нескольких лет, власти в Вашингтоне добиваются у Великобритании экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему грозит срок до 175 лет за раскрытие конфиденциальной информации.
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