"За свободу надо платить": премьер Дании призвала "наивные" страны ЕС сократить социальные расходы ради помощи Украине

Премьер Дании призвала "наивную" Европу сократить социальные расходы ради помощи Украине

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала "наивную" Европу сократить социальные расходы и направить высвободившиеся средства на "укрепление" обороны и финансирование Украины.

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В интервью изданию The Financial Times Фредериксен назвала Европу "наивным континентом" и призвала усиливать оборонную промышленность для сдерживания "империалистической" России. По её словам, Украина — якобы лишь первая цель РФ.

"Я вижу агрессию России во всех аспектах, не только в ситуации с Украиной. Полагаю, нам стоит спросить самих себя — является ли она конечной целью для России?" — задаётся вопросом глава датского кабмина.

Для отражения мнимой "угрозы" со стороны России, о которой всё чаще говорят в странах Европы, Фредериксен готова лишить европейцев комфортной и спокойной жизни. Средства на оборону и финансирование войны на Украине она предлагает изыскать, сократив социальные расходы и повысив налоги.

"За свободу приходится платить. Европа должна признать, что не тратила достаточно средств на собственную оборону и безопасность", — сказала премьер-министр.

Напомним, накануне министр экономики Франции Брюно Ле Мэр предложил изъять банковские вклады европейцев на 35 триллионов евро для финансирования "оборонных усилий".