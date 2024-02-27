"За свободу надо платить": премьер Дании призвала "наивные" страны ЕС сократить социальные расходы ради помощи Украине

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала "наивную" Европу сократить социальные расходы и направить высвободившиеся средства на "укрепление" обороны и финансирование Украины.
В интервью изданию The Financial Times Фредериксен назвала Европу "наивным континентом" и призвала усиливать оборонную промышленность для сдерживания "империалистической" России. По её словам, Украина — якобы лишь первая цель РФ.
"Я вижу агрессию России во всех аспектах, не только в ситуации с Украиной. Полагаю, нам стоит спросить самих себя — является ли она конечной целью для России?" — задаётся вопросом глава датского кабмина.
Для отражения мнимой "угрозы" со стороны России, о которой всё чаще говорят в странах Европы, Фредериксен готова лишить европейцев комфортной и спокойной жизни. Средства на оборону и финансирование войны на Украине она предлагает изыскать, сократив социальные расходы и повысив налоги.
"За свободу приходится платить. Европа должна признать, что не тратила достаточно средств на собственную оборону и безопасность", — сказала премьер-министр.
Напомним, накануне министр экономики Франции Брюно Ле Мэр предложил изъять банковские вклады европейцев на 35 триллионов евро для финансирования "оборонных усилий".
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.