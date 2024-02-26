"Спасательный круг": Байден планирует уговорить руководителей Конгресса США разблокировать деньги для Украины

Bloomberg: Байден встретится с руководителями Конгресса, чтобы разблокировать помощь Украине

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Президент США Джо Байден во вторник проведёт встречу с руководителями Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в попытке разблокировать десятки миллиардов долларов чрезвычайной помощи Украине, пишет Bloomberg.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Издание уточняет, что помимо Джонсона, которого называют одним из самых ярых противников выделения денег Киеву в ущерб охране национальных рубежей США, на встрече будут присутствовать лидер демократов в Сенате Чак Шумер, лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнел и руководитель демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Ранее представители республиканской партии во главе с Джонсоном заявили, что не поддержат закон, предусматривающий, в числе прочего, выделение Украине 60 млрд долларов. Bloomberg называет эти средства "главным спасательным кругом" для Киева в борьбе с Россией на поле боя.

"Мы должны разблокировать эти деньги", — заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее экс-президент США, республиканец Дональд Трамп высказался за то, чтобы помогать Украине исключительно с помощью кредитов. Его позиция, как и точка зрения соратников Трампа по Республиканской партии, заключается в том, что Вашингтон направляет миллиарды долларов за рубеж, тогда как собственные южные границы США остаются фактически открытыми для сотен тысяч нелегальных мигрантов, представляющих угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.