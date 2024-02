"Спасательный круг": Байден планирует уговорить руководителей Конгресса США разблокировать деньги для Украины

Президент США Джо Байден во вторник проведёт встречу с руководителями Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в попытке разблокировать десятки миллиардов долларов чрезвычайной помощи Украине, пишет Bloomberg.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States