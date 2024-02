Президент Украины рассказал о потерях ВСУ за два года СВО

Президент Украины, Владимир Зеленский, на пресс-конференции заявил, что за два года конфликта украинская армия потеряла 31 тысячу человек.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International