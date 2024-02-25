Президент Украины, Владимир Зеленский, на пресс-конференции заявил, что за два года конфликта украинская армия потеряла 31 тысячу человек.
Данное заявление поднимает вопросы о продолжении конфликта и о его влиянии на общественное мнение и политическую ситуацию в стране.
Ранее сообщалось, что Буданов заявил, что известный российский оппозиционер Алексей Навальный* умер из-за тромба.
* — включен в список террористов и экстремистов
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.