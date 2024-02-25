Президент Украины рассказал о потерях ВСУ за два года СВО

Зеленский: за два года конфликта Украина потеряла 31 тысячу военнослужащих

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Президент Украины, Владимир Зеленский, на пресс-конференции заявил, что за два года конфликта украинская армия потеряла 31 тысячу человек.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Данное заявление поднимает вопросы о продолжении конфликта и о его влиянии на общественное мнение и политическую ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что Буданов заявил, что известный российский оппозиционер Алексей Навальный* умер из-за тромба.

* — включен в список террористов и экстремистов