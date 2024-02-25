Руководитель ГУР Кирилл Буданов* на форуме "Украина. 2024" высказался о причинах смерти Алексея Навального*, передаёт "Страна.ua".
"Я могу вас разочаровать, но всё, что известно — он реально погиб из-за тромба", — ответил политик на соответствующий вопрос корреспондента.
Стоит напомнить, что в день кончины оппозиционера в тюрьме, его вдова выступала на форуме по безопасности в ФРГ. Женщина поднялась на трибуну, сияя улыбкой, чтобы проинформировать о смерти мужа. Кроме того, из Германии она уехала в Соединённые Штаты на встречу с главой Белого дома Джо Байденом.
* — внесён в список террористов и экстремистов.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.