Глава украинской разведки Буданов высказался о причине смерти Навального

Буданов заявил, что Навальный умер из-за тромба

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Руководитель ГУР Кирилл Буданов* на форуме "Украина. 2024" высказался о причинах смерти Алексея Навального*, передаёт "Страна.ua".

Фото: flickr.com/ by Mitya Aleshkovskiy is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я могу вас разочаровать, но всё, что известно — он реально погиб из-за тромба", — ответил политик на соответствующий вопрос корреспондента.

Стоит напомнить, что в день кончины оппозиционера в тюрьме, его вдова выступала на форуме по безопасности в ФРГ. Женщина поднялась на трибуну, сияя улыбкой, чтобы проинформировать о смерти мужа. Кроме того, из Германии она уехала в Соединённые Штаты на встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

* — внесён в список террористов и экстремистов.