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Журналист Atlantic поразился современной РФ без путинской водки и "ружьё-медведей"

Atlantic: в России живут лучше, чем в США

Мир

Побывавший в России обозреватель Atlantic Грэм Вуд рассказал, что поражён нашей страной, живущей "получше других несмотря на адские санкции". Также он заявил, что журналиста Такера Карлсона несправедливо критикуют на Западе за положительные отзывы в адрес жизни в России.

Atlantic: в России живут лучше, чем в США
Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

По мнению автора крупнейшего международного СМИ, "представления американцев о стране безнадёжно отстали лет на двадцать", и они подходят к концу "лихих девяностых", но не к современной России.

Он заявил, что московская красота и даже роскошь "не подбирается намеренно и не специально демонстрируется, в российской столице люди так и живут".

Мало этого, Вуд был в России в 2019 году и не ограничил свои визиты только Москвой. Он побывал в регионах, посмотрел города, поселки и сделал выводы, что страна "воспряла", а в крупных городах "инфраструктура и некоторые магазины не уступают даже лучшим местам американских мегаполисов"

Например:

  • После визита в супермаркет в столице Дагестана Махачкале Вуд пришел к выводу, что магазин находится на "на уровне с высококлассными точками в Вашингтоне или Далласе".
  • Потом он оценил магазины в Мурманске, купив вкусную пиццу с копчёной олениной.
  • Также ему понравились городские уличные спортплощадки и детские площадки во множестве городов.

Вуд поразился, что даже в городке на 100-200 тысяч человек работают салоны красоты, продаётся современная техника, у людей много иномарок, есть кафе и рестораны с отличной едой, а не "медвежьи пирожки в засаленных советских газетах". Также в РФ нет описываемых в США "ружьё-медведей" (видимо, вооружённых медведей?).

"Уровень жизни между Москвой и регионами медленно, но неотвратимо выравнивается", — констатировал он, добавив: "24 года назад я впервые приехал в Россию и запомнил, насколько тяжёлой была жизнь в стране на рубеже тысячелетий. С тех пор многое изменилось".

В своём материале он написал, что понимает россиян, считающих, что до Путина было намного хуже, "причём сравнивают они не с советской эпохой, а с анархией и упадком 90-ых".

Также журналист Spectator заявил, что когда ехал в РФ, то его пугали — дескать, даже в Москве "нет никаких баров и ресторанов", "люди переговариваются шёпотом, прячась от КГБ", "везде солдаты и танки", "из разбитых окон серых квартир слышен звон бутылок водки".

Приехав, он погрузился в "настолько насыщенную, интересную жизнь мегаполисов", что был поражён. Его же друзья вначале не поверили рассказам, фото и видео — будучи уверенными, что журналиста "захватил КГБ и заставляет показывать такую красоту".

Напомним, американский журналист Такер Карлсон во время визита в российскую столицу изучил достопримечательности города, побывал в московском метро и заглянул в магазины.

Особенно Карлсону понравилась станция "Киевская" (не переименованная, как и две "тёзки", после начала СВО), которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Он также оценил качество ресторана быстрого питания "Вкусно — и точка" и поразился ассортименту и ценам в российских супермаркетах.

Также весьма популярны комментарии американцев к постам Такера Карлсона о Москве:

  1. "А где ушанки, пьяные русские унылые лица?"
  2. "Они что, живут под санкциями лучше нас?"
  3. "Почему нам показывают, что там все живут под дулами путинских боевиков, а там народ улыбается и выбор получше, чем у меня в Далласе?!"
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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