Журналист Atlantic поразился современной РФ без путинской водки и "ружьё-медведей"

Побывавший в России обозреватель Atlantic Грэм Вуд рассказал, что поражён нашей страной, живущей "получше других несмотря на адские санкции". Также он заявил, что журналиста Такера Карлсона несправедливо критикуют на Западе за положительные отзывы в адрес жизни в России.

Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.