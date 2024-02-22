Daily Mail раскрыла секрет устрашающих вмятин на лице дряхлеющего Байдена

Daily Mail узнала об использовании Байденом специального аппарата от апноэ

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На ночь Джо Байден надевает специальный аппарат от апноэ, поэтому просыпается он с вмятинами на лице, пишет Daily Mail. В среду газета раскрыла распорядок дня стремительно дряхлеющего Байдена и порассуждала, хватит ли ему сил на ещё один срок в Белом доме.

Фото: eer.ru

В семь утра 81-летнего хозяина Овального кабинета будит его четырёхлетняя кошка Уиллоу. Первая леди в это время уже делает зарядку — Джилл всегда встаёт раньше.

"Президент, который носит аппарат постоянного положительного давления в дыхательных путях для лечения апноэ во сне и часто имеет видимые вмятины от его ремней на лице, движется немного медленнее", — поведал изданию инсайдер из Белого дома.

Далее — 45-минутная тренировка под руководством инструктора по лечебной физкультуре, чтобы сделать твёрже походку престарелого политика, ставшую особенно неуверенной после перелома ноги в 2020 году.

Кроме того, добавляется в статье, сейчас служба охраны приставляет человека к трапу на случай падения американского лидера (он уже не раз спотыкался в таких ситуациях), а сам он носит плохо сочетающиеся с пошитым на заказ итальянским костюмом кроссовки, потому что они не такие скользкие.

Рабочий день Байдена продолжается с 10 до 16 часов — "именно в это время он наиболее активен", объясняют в Белом доме. В отличие от предшественников, которые приходили раньше, уходили позже, проводили больше пресс-конференций и брифингов и чаще участвовали в мероприятиях.

Публичная активность действующего президента США ограничена не только потому, что ему нелегко заниматься "самой трудной работой в мире", но и во избежание конфузов наподобие недавней ошибки, когда он перепутал имена президентов Мексики и Египта, или шпаргалок, которые замечают журналисты.

И даже теперь, когда избирательная кампания требует от Байдена быть постоянно на виду, он избегает мероприятий, особенно если они проходят вечером, тем более в других странах — после перелёта через часовые пояса.

"Сотрудники Белого дома и особенно первая леди усердно работают над тем, чтобы оградить президента от публичных выступлений, во время которых он может проявить себя плохо", — объясняет таблоид.

В 23 часа, после ужина с макаронами, президенту пора спать, заключается в публикации.