Власти Белоруссии больше не станут предпринимать усилия по вступлению в ВТО, несмотря на давние планы

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Белоруссия отказалась вступать во Всемирную торговую организацию

1:17
Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Власти Белоруссии передумали присоединяться к Всемирной торговой организации. Об этом сегодня сообщил "Интерфакс".

Белоруссия отказалась вступать во Всемирную торговую организацию
Фото: flickr.com by World Trade Organization is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об отказе Минска от плана по вступлению в ВТО стало известно из документов, опубликованных кабинетом министров. В программе действий белорусского правительства шагов по присоединению к организации не прописано.

При этом Белоруссия стремилась стать членом ВТО ещё с 1993 года, подав тогда соответствующую заявку. С 2016 году страна активизировала работу на этом направлении. Но в 2020 году, когда Александр Лукашенко победил на выборах президента, Запад обвинил его в фальсификации итогов голосования и переговоры о вступлении в ВТО остановились.

После начала российской спецоперации на Украине действующие члены Всемирной торговой организации потребовали остановить рассмотрение заявки Минска, а послы стран ЕС и вовсе призвали ВТО не принимать Белоруссию в свои ряды.

Напомним, сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Польше руками самих поляков и американцев готовится провокация, в которой позднее будут обвинены Россия и Белоруссия. Подробнее об этом сообщалось в материале "Правды.ру".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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