На Украине через полгода при встрече с гражданином США или Европы им будут просто-напросто плевать в лицо.
Об этом заявил в очередном видеоэфире бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, американцы ведут себя настолько бессовестно и "по-свински", когда обещали многое, а теперь в прямую говорят, что термин "помощь" надо уточнить.
Но для украинцев всё уже и так понятно, потому и обидно, что для США и ЕС, Незалежная всего-навсего инструмент для борьбы с РФ, а украинцы расходный материал в этой борьбе, отмечает ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.