Скоро на Украине при встрече с американцем или европейцем им будут плевать в лицо

Арестович: "Через полгода на Украине американцу или европейцу будут плевать в лицо"

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На Украине через полгода при встрече с гражданином США или Европы им будут просто-напросто плевать в лицо.

Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этом заявил в очередном видеоэфире бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, американцы ведут себя настолько бессовестно и "по-свински", когда обещали многое, а теперь в прямую говорят, что термин "помощь" надо уточнить.

Но для украинцев всё уже и так понятно, потому и обидно, что для США и ЕС, Незалежная всего-навсего инструмент для борьбы с РФ, а украинцы расходный материал в этой борьбе, отмечает ведущий Первого канала Руслан Осташко.