Репортёр The Washington Post Адам Тейлор констатирует, что ключевое решение, которое определит дальнейшую судьбу Украины, принимается в данный момент в Палате представителей Конгресса США.
"Это делает в Вашингтоне некогда малоизвестный юрист из Луизианы, который, вопреки всем ожиданиям, стал спикером Палаты представителей", — сообщает Тейлор.
Речь идёт о спикере нижней палаты американского Конгресса Майке Джонсоне. Репортёр утверждает, что именно в его руках сегодня сосредоточена существенная часть глобальной власти. Накануне спикер заявил, что заблокирует принятие законопроекта о финансовой помощи Украине, сославшись на то, что власти США игнорируют критическую ситуацию на собственной южной границе.
"Пора продемонстрировать любовь к американцам", — заявил Джонсон, выступая на пресс-конференции.
Тейлор пишет, что наиболее внимательно сегодня следят за действиями Джонсона из украинских окопов, где всё острее ощущается нехватка всех видов вооружений и боеприпасов. При этом, констатирует репортёр, для украинцев понимание политических нюансов в действиях США становится "всё более сложной задачей".
Ранее спикер Палаты представителей выступал в поддержку Киева, но затем сменил тон. Его действия ни в коем случае нельзя назвать пророссийскими — республиканец требует, чтобы при оказании помощи Украине интересы Соединённых Штатов учитывались в первую очередь.
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