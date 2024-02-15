Ключевое решение о судьбе Украины принимается сегодня не в Москве и не в Киеве, пишет Washington Post

WP: важнейшее решение по Украине принимается не в Москве и не в Киеве

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Репортёр The Washington Post Адам Тейлор констатирует, что ключевое решение, которое определит дальнейшую судьбу Украины, принимается в данный момент в Палате представителей Конгресса США.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

"Это делает в Вашингтоне некогда малоизвестный юрист из Луизианы, который, вопреки всем ожиданиям, стал спикером Палаты представителей", — сообщает Тейлор.

Речь идёт о спикере нижней палаты американского Конгресса Майке Джонсоне. Репортёр утверждает, что именно в его руках сегодня сосредоточена существенная часть глобальной власти. Накануне спикер заявил, что заблокирует принятие законопроекта о финансовой помощи Украине, сославшись на то, что власти США игнорируют критическую ситуацию на собственной южной границе.

"Пора продемонстрировать любовь к американцам", — заявил Джонсон, выступая на пресс-конференции.

Тейлор пишет, что наиболее внимательно сегодня следят за действиями Джонсона из украинских окопов, где всё острее ощущается нехватка всех видов вооружений и боеприпасов. При этом, констатирует репортёр, для украинцев понимание политических нюансов в действиях США становится "всё более сложной задачей".

Ранее спикер Палаты представителей выступал в поддержку Киева, но затем сменил тон. Его действия ни в коем случае нельзя назвать пророссийскими — республиканец требует, чтобы при оказании помощи Украине интересы Соединённых Штатов учитывались в первую очередь.