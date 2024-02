Ключевое решение о судьбе Украины принимается сегодня не в Москве и не в Киеве, пишет Washington Post

Репортёр The Washington Post Адам Тейлор констатирует, что ключевое решение, которое определит дальнейшую судьбу Украины, принимается в данный момент в Палате представителей Конгресса США.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain