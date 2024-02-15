Руководство Евросоюза намерено отказаться от поставок российского трубопроводного газа

Контракт на поставки российского газа в Европу продлевать не будут

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Европейский Союз намерен окончательно отказаться от поставок российского трубопроводного газа и "обеспечить энергетическую независимость" от России-так заявил еврокомиссар Кадри Симсон журналистам из агентства Reuters.

Фото: arise.tv

В конце 2024 г. истекает срок контракта России и Украины на прокачку российского газа в Евросоюз через территорию этой страны. Представители киевского режима заявили, что не намерены продлевать соглашение, в связи с чем возникла угроза поставок газа по трубопроводу.

Таким образом, с прекращением поставок газа по этой ветке трубопровода закончится "эпоха дешёвой энергии" в Европе. Другие транспортировочные газопроводы или взорваны, как "Северные потоки", или закрыты, как трубопровод через Польшу в Германию.

Это решение Брюсселя приведёт к дальнейшему росту на энергоносители в Европе, и, как следствие, к экономической стагнации и деиндустриализации, что уже происходит в Германии.